L'Inter gioca male? Una statistica sconfessa tutte le critiche

Ennesima vittoria per la squadra nerazzurra, che in questa stagione sta letteralmente facendo sognare i suoi tifosi, muovendosi a grandi passi verso lo scudetto. L'Inter dunque vince e convince i suoi sostenitori, mentre dall'esterno continuano a piovere critiche sul gioco della squadra di Antonio Conte, descritto come "difensivista".

L'Inter, secondo questi esteti del calcio, sarebbe solo catenaccio e contropiede: nulla di più falso! Come sottolineato da DAZN nel post di Inter-Cagliari, la squadra nerazzurra è quella che fa più gol su azioni lunghe e manovrate (almeno otto passaggi prima di arrivare al tiro). Sono ben 13 le marcature della capolista arrivate in questo modo, subito dietro troviamo l'Atalanta a quota 11, il Napoli a quota 10, e poi Juventus e Roma, ampiamente distaccate a quota 6.

Le statistiche generalmente lasciano il tempo che trovano, ma in questo caso sono utili per evidenziare la complessità della manovra di questa squadra, che spesso va a segno chiamando in causa tutto l'undici in campo. D'altronde è risaputo: chi vince festeggia, chi perde (le inseguitrici) spiega.