L'Inter gioca, ma la festa è fuori San Siro: tifosi nerazzurri in delirio per lo scudetto

L'Inter chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Young ed Eriksen, e avvia dunque nel migliore dei modi la festa per lo scudetto. A proposito di festa, da segnalare il delirio dei tifosi nerazzurri fuori San Siro, arrivati in migliaia per celebrare questo titolo insieme alla squadra.

Cori, urla, striscioni e tanto altro: gli interisti non si stanno facendo mancare nulla oggi. La Curva Nord poi ha organizzato le cose in grande, in quanto nel cielo soprastante il Meazza è possibile notare un dirigibile di circa 15 metri, addobbato con i colori sociali del club.

Al termine della partita e della cerimonia della premiazione, i giocatori faranno festa insieme ai tifosi dall'alto della gradinata esterna del terzo anello. Purtroppo, a causa dell'emergenza COVID, non potrà esserci un vero e proprio contatto fisico tra calciatori e supporters, ma la festa si preannuncia comunque indimenticabile.