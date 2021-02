L'Inter gioca in contropiede? Sì e lo fa divinamente

L'Inter gioca in contropiede. Possiamo tranquillamente dire che questa affermazione sia vera. Ma non è, e non deve essere una vergogna. Perchè Antonio Conte, queste situazioni, le prepara a regola d'arte. Inducendo gli avversari al pressing, per poi prenderli, appunto, in contropiede.

Lo ha spiegato molto bene l'allenatore Uefa Pro, Fabio Lopez, ai microfoni de "La Voce Nerazzurra", canale Twitch di InterDipendenza (clicca qui per vedere la puntata integrale).

L'Inter ha fatto il contropiede, e lo ha fatto tremendamente bene