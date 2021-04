L'Inter entra nella storia della Serie A: incredibile record dei nerazzurri

L'Inter supera anche l'esame Cagliari e continua la sua marcia senza sosta verso quel sogno chiamato scudetto. Il gruppo guidato da Antonio Conte assomiglia sempre più a un rullo compressore, che con la vittoria odierna ha inanellato l'undicesima vittoria consecutiva, restando a punteggio pieno nel girone di ritorno.

Grazie a questa ennesima vittoria, i nerazzurri si sono guadagnati un posto nella storia della Serie A. L'Inter infatti è la prima squadra ad aver vinto tutte le prime undici partite del girone di ritorno del campionato italiano. Il precedente record apparteneva al Milan, che nella stagione 1989/1990 si fermò a dieci vittorie consecutive.

L'armata nerazzurra adesso è chiamata all'esame Napoli, contro il quale proverà a scrivere un'altra pagina di storia, e soprattutto a mettere un altro tassello verso lo scudetto.

1 - Inter are the first side to have won each of the first 11 Serie A games played in the second half of a season, overtaking the record of AC Milan, 10 in 1989/90. Relentless.#InterCagliari