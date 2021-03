L'Inter e Conte sorridono: allarme rientrato in vista del Torino

Buone notizie per l'Inter e per Antonio Conte dalla rifinitura di quest'oggi. Infatti come ha riportato Sky Sport l'allarme Eriksen sembrerebbe rientrato, con il danese pronto a prendere parte al match di domani pomeriggio. Il problema al ginocchio risulterebbe smaltito ed il n.24 si candida così all'ennesima maglia da titolare nel centrocampo a tre con Brozovic e Barella.

L'ex Spurs con molta probabilità dovrebbe partire titolare, anche se mister Conte potrebbe decidere di preservarlo optando per l'impiego di Gagliardini. Più difficile vedere dal primo minuto uno tra Sensi e Vecino: "Quella tempesta diventata ancora pioggerellina è di fatto passata. La leggera infiammazione oggi è quasi del tutto rientrata. Oggi Eriksen ha lavorato col gruppo e ha fatto la parte tattica. Andrà a Torino dalla squadra".

Così riporta Sky Sport che poi aggiunge: "Probabilmente partirà dalla panchina, se Conte deciderà di non rischiarlo, ma non è escluso che possa giocare dall'inizio. Gagliardini sta bene ed è la prima scelta per sostituirlo". Non resta che attendere domani per capire quale scelta effettuerà il mister per la formazione anti-Torino.