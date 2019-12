L'Inter domina, 4-0 al Genoa: 2019 chiuso in testa. Esposito-Lukaku show

L'Inter chiude il 2019 con una grande vittoria a 'San Siro', contro un Genoa che potrebbe vedere l'ennesimo cambio in panchina. Finisce 4-0 per gli uomini di Conte che hanno dominato l'incontro. Match sbloccato nel primo tempo al 31° con il primo gol della serata di Lukaku. Due minuti più tardi, al 33° è Gagliardini a firmare il raddoppio dei nerazzurri.

Nella ripresa, Gagliardini conquista un calcio di rigore al 64°, Lukaku cede la sfera a Esposito con l'ovazione di tutto 'San Siro'. Dal dischetto il giovane attaccante nerazzurro non sbaglia e segna il primo gol in serie A. Chiude la partita la seconda rete della serata di Lukaku al 71°, un capolavoro dopo una bellissima azione partita da centrocampo con il tacco di Candreva per Vecino.

Un successo che porta l'Inter a quota 42 punti. Agganciata la Juventus in testa alla classifica. I nerazzurri stanno disputando un grandissimo girone d'andata, aspettando i recuperi degli infortunati. Stasera si è rivisto Sensi, entrato nella ripresa.