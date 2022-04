L’Inter di Inzaghi ha un numero magico, 32

Inter news - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone una interessante riflessione sul centrocampo dell’Inter messo a confronto con lo stesso reparto delle dirette concorrenti.

Mister Inzaghi non ha mai cambiato il trio dei titolarissimi Barella Calhanoglu Brozovic salvo le rare occasioni di infortuni o squalifiche, la panchina non gli permette rotazioni di pari livello e d’altro canto il rendimento dei tre è sempre stato altissimo anche e soprattutto per quanto riguarda la produzione in zona offensiva.

32 tra gol ed assist, numeri da cui sono lontanissimi Juventus e Milan mentre solo il Napoli regge il passo con la banda di Inzaghi, il cambio di passo nerazzurro dopo la partita con la Juventus passa anche da loro.

“Contro la Roma il bottino si è gonfiato ulteriormente: doppio assist di Hakan Calhanoglu e splendida rete di Marcelo Brozovic in mezzo… Il 3-5-2 favorisce il contributo di tutto il trio rispetto a chi utilizza per esempio un 4-2-3-1 che costringe i due mediani a maggiori compiti di copertura: quel 32, però, resta impressionante. Calhanoglu è salito a 7 gol e 10 assist, Brozovic ha recentemente aggiunto 2 reti all'assist già prodotto in passato e Nicolò Barella vanta 3 centri e 9 assist. Se l'Inter è il miglior attacco del campionato, il merito è anche loro”.