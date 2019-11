L'Inter crolla nella ripresa, da 2-0 a 2-3: rimonta del Dortmund

Una sconfitta clamorosa e pesante per come è arrivata. L'Inter di Conte non riesce a mantenere il doppio vantaggio del primo tempo e crolla nella ripresa, perdendo 3-2. Un ko che vede i nerazzurri allontanarsi dagli ottavi di finale.

Un primo tempo perfetto, con le bellissime reti di Lautaro al 5° e Vecino al 40° e un match che l'Inter sembrava avere in controllo. Nella ripresa, però, il crollo, con il Borussia Dortmund che ha schiacciato i nerazzurri nella loro metà campo, segnando tre reti e vincendo una partita che al 45° sembrava compromessa.

La doppietta di Hakimi e il gol di Brandt hanno dato il successo alla squadra di Favre che si porta al secondo posto solitario nel gruppo guidato dal Barcellona. Ora, la quailificazione agli ottavi di finale non dipenderà solo dai prossimi risultati dell'Inter, costretta a vincere contro Slavia Praga e Barcellona per sperare.