L'infettivologo: "Inzaghi più simpatico di Conte"

Il professor Massimo Galli, noto infettivologo, particolarmente in vista in epoca di pandemia e direttore del reparto di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, ha parlato a tuttomercatoweb di calcio.

Tifoso nerazzurro, ha affermato: "Sull'Inter dico che Inzaghi mi sta simpatico, forse più di Conte pur rendendogli merito per le vittorie fatte. Mi auguro che il bel giocattolo non venga rotto. Vederlo smembrato o non messo in condizione di aprire un ciclo disturba parecchio. Se ho timore del ridimensionamento? Sarebbe come chiedere ad un tifoso viola se è contento che gli vendano il giocatore migliore ogni volta che ne hanno uno...".