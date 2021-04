L’altro scudetto: Lukaku vs Ronaldo, chi sarà capocannoniere?

Se c’è una classifica, la più importante, che assegna il titolo di campione d’Italia a chi finirà il campionato in prima posizione, ce n’è un’altra, individuale, che attesta il re del gol della Serie A. Mentre per la prima l’Inter sembra oramai in fuga, soprattutto nell’eventualità in cui dovesse battere il Sassuolo nel recupero di campionato, la seconda, la classifica marcatori, vede una serratissima lotta a due tra Cristiano Ronaldo, salito ieri a quota 24 reti, e Romelu Lukaku che, contro il Bologna, ha firmato il suo ventesimo gol in stagione.

Ancora dieci partite, per entrambi, per poter decretare il vincitore, ma il calendario potrebbe dire molto. Lo juventino, infatti, nelle dieci partite di campionato che gli rimangono, avrà ben quattro scontri diretti contro Napoli, Atalanta, Milan e proprio l’Inter. Il centravanti nerazzurro, dal canto suo, avrà a disposizione ben tre scontri diretti contro Napoli, Roma e Juventus. Saranno decisive, soprattutto, la gare contro le cosiddette piccole, dunque, per sancire definitivamente il capocannoniere della stagione 2020/2021.

Altro fattore determinante sarà lo stato di forma della squadra. La Juventus, ad oggi, non ha dimostrato di avere l’identità degli anni passati, ma, soprattutto, è in uno stato di forma, soprattutto mentale, involutivo. L’Inter, che pure sembra aver dato il meglio dal punto di vista atletico, sembra più sul pezzo dal punto di vista della forma fisica, più compatta e capace di colpire in ogni momento (come hanno dimostrato le partite contro Atalanta, Torino e Bologna).

Ultimo elemento da considerare è il vantaggio in classifica. E’ ovvio che Ronaldo, con quattro lunghezze di distacco, sia il superfavorito a vincere la classifica marcatori, ma il Lukaku visto ultimamente, quello che riesce a mettere il proprio timbro anche in gare apparentemente anonime, è un giocatore che non fa dormire sonni tranquilli.

Una lotta serrata fino all’ultimo, per un finale di stagione che, anche da questo punto di vista, si preannuncia avvincente, con i due attaccanti più decisivi della Serie A a darsi battaglia a distanza ogni domenica.