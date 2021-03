L’ex traduttore nerazzurro Claudio Sesagni scomparso a 48 anni

Il mondo del calcio piange Claudio Segagni, il talentuoso traduttore che ha lavorato per oltre trent’anni tra Inter, Roma, Juventus, ed oltremanica con l’Arsenal; per lui collaborazione anche con la Nazionale ai Mondiali 2010.

Da anni era diventato opinionista televisivo fisso a Top Calcio 24 e Sportitalia. Come interprete, ha avuto rapporti lavorativi con moltissime personalità fondamentali del mondo del calcio come l'allenatore Josè Mourinho, il tecnico ex Roma Rudi Garcia e Marcello Lippi.

Stroncato da un malore a soli 48 anni, Segagni viene ricordato da Sportitalia come una persona sorridente, cordiale, e grande appassionata di calcio.

La redazione di Inter Dipendenza si unisce al dolore della famiglia.