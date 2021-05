L'ex portiere: "Musso? Non all'Inter. Handanovic non mollerà così presto"

Luigi Turci, ex portiere dell'Udinese, ha parlato a tuttomercatoweb delle mosse in porta dell'Inter: "Musso? Anche lui si è ormai consacrato, ha portato tanto all'Udinese. Una eventuale destinazione faccio fatica a trovarla perchè ci sono piazze fondamentalmente coperte; Handanovic non mollerà così presto, è uno dei portieri che preferisco e tra i più forti che ci sono in circolazione. Poi può darsi che l'Inter faccia un investimento, ma se poi non utilizza il giocatore sarebbe poco fruttuoso. Lo vedrei in piazze diverse".