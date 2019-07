L'ex Inter non è più superstar, il duro richiamo della società

Il nuovo Ds della Roma Gainluca Petrachi ha parlato oggi in conferenza stampa. Tra i vari argomenti toccati un posto di rilievo merita il duro richiamo che il nuovo dirigente giallorosso ha rivolto a Zaniolo, protagonista brillante nei primi mesi della scorsa stagione ma poi spentosi sotto le luci di troppi riflettori.

"Ha avuto un exploit importante però ha fatto un finale di campionato non all’altezza delle sue possibilità. Lui il contratto ce l’ha, sicuramente la società dovrà adeguarglielo, lo vorrà trattare come un giocatore importante, però qua si fa presto a rendere dei miti giocatori che hanno fatto 15 presenze in serie A. Io andrei cauto su tutto ciò, se lavora bene, se lavora con l’umiltà che ha contraddistinto i suoi primi sei mesi, allora Zaniolo potrà veramente essere il fiore all’occhiello…Dobbiamo tenerlo con i piedi per terra, perché a quest'età si tende a perdere il lume. Lui nell'ultimo periodo ha smarrito valori e concetti e con lui parlerò e cercherò non di ridimensionarlo, è giovane e le cazzate le fanno tutti".