L'ex Inter: "Lui il leader dei nerazzurri. Ora potrà segnare più gol"

Barella off limits. Il centrocampista nerazzurro è fra i calciatori del momento.

Nicola Berti, nel corso dell'intervista rilasciata quest'oggi a La Gazzetta dello Sport, lo esalta in vista dell'imminente Europeo: "E' stato il leader del centrocampo dell’Inter e uno dei leader della squadra. Lui, Jorginho e Verratti: è un mix che può creare un centrocampo perfetto. Soprattutto per lui: per i meccanismi di quel trio, potrà avere ancora più libertà di inserirsi rispetto a quella che ha nell’Inter. E lui vede la porta, anzi di più: ce l’ha in testa. E questa è la cosa di lui che mi piace di più".