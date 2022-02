L'ex Inter è pronto al grande ritorno per la gioia di tutti i tifosi

Thomas Frank, con poche parole e un grande sorriso, ha reso felici milioni di appassionati.

Il manager delle Bees, alla vigilia del match tra Brentford e Newcastle, ha annunciato il grande ritorno di Christian Eriksen.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il tecnico danese ha detto: "sarà convocato e domani scenderà in campo. È un grande giorno per tutti noi ma soprattutto per Christian e la sua famiglia".

Il 30enne danese, che in gennaio ha firmato un contratto di sei mesi con il club londinese dopo essersi svincolato dall'Inter, aveva affrontato pochi giorni fa una partita amichevole contro gli scozzesi dei Rangers. 78 minuti in campo, 2 assist ed una discreta forma fisica avevano fatto capire che le tappe verso il grande ritorno erano quasi finite. Adesso il ragazzo è pronto al nuovo debutto, dopo l'arresto cardiaco subito nel corso di Danimarca-Finlandia, partita di Euro 2020 della scorsa estate.

Dopo 259 giorni sarà il "Brentford Community Stadium" a vedere di nuovo protagonista il fantasista danese che, ricordiamo, ha dovuto risolvere il contratto con l'Inter perché non avrebbe più potuto giocare in Italia per le norme in vigore sull'idoneità dei giocatori. Ma i tifosi nerazzurri non lo hanno assolutamente dimenticato, e hanno atteso con grande affetto la notizia che il manager del Brentford ha finalmente annunciato oggi. Cristian Eriksen è davvero tornato, e con la sua classe proverà a rimuovere dalla memoria della gente le immagini drammatiche di quel maledetto 12 giugno 2021.

Buona fortuna Cris, il peggio è passato!