L'ex difensore del Bayern Monaco rischia cinque anni di carcere

Jerome Boateng potrebbe scontare un condanna che prevede cinque anni di reclusione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il calciatore sarebbe accusato di violenza domestica dopo aver avuto una lite, nel 2018, con la compagna mentre erano in vacanza alle Maldive.

"Il litigio sarebbe avvenuto in una stanza dell’albergo nel quale i due pernottavano. La Senler - dettaglia la Gazzetta dello Sport - afferma di esser stata ferita e che Boateng le avrebbe scagliato contro (senza colpirla) un oggetto pesante e contundente. La ragazza, già in passato, ha più volte puntato il dito contro l’ex compagno. I due, entrambi di Berlino, sono stati insieme per 10 anni, durante i quali si sono lasciati circa una dozzina di volte".

La Senler ha accusato il compagno di averla anche morsa ma non ci sarebbero stati dei riscontri medici di tale notizia.

"Una questione privata basata su accuse non provate da parte di terzi". Avrebbe però dichiarato il difensore per difendersi dalle accuse ma la condanna potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, giovedì 9 settembre.

Il calciatore si è trasferito durante la scorsa sessione di mercato al Lione dopo essersi svincolato dal Bayern Monaco. Sulle sue tracce ci sarebbe stato anche l'Inter, ne abbiamo parlato in questo articolo, che a causa delle alte pretese economiche ha preferito non affondare il colpo. Il tedesco avrebbe voluto almeno un triennale da 6 milioni di euro.