L'ex Colonnese sentenzia: "L'Inter ha la difesa più forte d'Europa"

Francesco Colonnese, ex difensore di Inter e Napoli, è intervenuto a Diretta Sportiva per descrivere il momento di nerazzurri e partenopei. Queste le dichiarazioni riportate da casanapoli.net, in cui esalta la difesa nerazzurra. "Conte stesso ha detto di come non si debbano porre limiti: l’obiettivo dell’Inter deve essere quello di lottare fino alla fine per lo Scudetto. Mi ha colpito l’impatto di Sensi, sono curioso di vedere Sanchez che fino a 2 anni era una delle seconde punte migliori al mondo. Secondo me l’Inter ha la difesa più forte d’Europa".

Anche una battuta su Mauro Icardi, argomento sempre attuale. "Meglio così per tutti la soluzione del caso Icardi: deve tornare a giocare che è quello che sa fare, non deve pensare ad altro o mostrare altri aspetti".