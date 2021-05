L'ex attaccante: "Inzaghi? L'Inter ci perde. Chi va via..."

L'ex bomber Bruno Giordano è intevenuto quest'oggi al programma Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Tema l'addio di Conte e l'avvento, imminente, di Simone Inzaghi. "Dipende chi andrà via. Se andassero via Hakimi e Lautaro perderebbe tanto, dovrebbero essere bravi a sostituirli", il pensiero.

Duro il commento di Giordano sull'avvicendamento in panchina... "Conte è di un altro livello per ora rispetto a Inzaghi. Bene per lui, è un buonissimo allenatore ma al momento ci perde l'Inter. Se poi sarà bravissimo nel farsi valere, bene per lui e per l'Inter. E' la sua prima esperienza 'fuori casa' e siamo tutti curiosi di vedere cosa farà".