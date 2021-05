L'Europa League ha un nuovo padrone: decisivi i rigori!

Il Villareal è campione! Quinta spagnola a vincere il trofeo. La finale dell'Europa League, andata in scena questa sera alla PGE Arena Gdansk di Danzica, dopo essersi protratta fino ai calci di rigore è stata conquistata dal club spagnolo che va così a raggiungere il primo trofeo stagionale.

Un match che non ha visto molti tiri in porta - due per i Red Devils ed uno per il Villareal - oltre ai due gol segnati uno da Gerard Moreno per gli spagnoli (al 29' del primo tempo) ed il pareggio da parte del Matador Edison Cavani - al 55' del secondo tempo - per gli inglesi. Decisivi sono stati i calci di rigore. Dal dischetto le due squadre sono state praticamente impeccabili nella prima serie da 5, cominciata dal Villareal, che si è così protratta fino all'undicesimo calcio dal dischetto.

Decisivo l'errore dagli 11 metri da parte di David De Gea che si fa parare il tiro da Rulli. Trionfo del sottomarino giallo, per la prima volta in finale dopo quattro eliminazioni in semifinale, dopo un gara combattuta, tirata e ricca di emozioni. Unai Emery si conferma padrone dell'Europa League: 4 trofei per lui e Trapattoni superato. Il club spagnolo passa così, grazie alla vittoria, dalla Conference League alla prima fascia della Champions League per la prossima stagione.