L'esonero di Conte e gli effetti sulla FIGC: cambia lo scenario. Le idee

"Basta esoneri pagati". E' il grido d'allarme lanciato nelle ultime ore dai club di Serie A col caso Antonio Conte che rischia di cambiare le regole della FIGC. Secondo il noto quotidiano 'La Stampa', i club di Serie A starebbero per chiedere alla Federazione di cambiare il regolamento in merito agli allenatori quando quest'ultimi - che hanno un contratto firmato - non sono convinti del progetto.



L'esempio più recente e che salta alla memoria è quello relativo ad Antonio Conte, a cui l'Inter ha dovuto concedere una buonuscita da 7.5 milioni di euro nonostante lo stesso allenatore avesse chiarito la sua posizione, ossia andarsene.

In questi casi, nei campionati esteri si può scegliere di rescindere unilateralmente il contratto mentre in Italia questa dinamica non è possibile, ed è necessario accordarsi per giungere a una liquidazione. "Adesso - si legge - i club di Serie A chiederanno alla FIGC di rendere il modello italiano molto più simile a quello dei tornei stranieri".