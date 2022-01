L'annuncio atteso, l'Inter nel derby avrà un protagonista in più

Al derby ci saremo.

Ci saremo perché ce l'hanno chiesto gli interisti.

Ci saremo perché ce l'ha chiesto la squadra ed in primis Zanetti.

Al derby, quelli che saremo, tiferemo.

Tiferemo perché è la partita più importante.

Ovviamente, non potendo esserci tutti per via della (più che discutibile) gestione biglietti, non potremo fare coreografia.

Ma ci faremo sentire, troveremo la forza.

Sia per chi va in campo, sia per chi non potrà essere con noi.

Ma sia ben chiaro a tutti: non ci dimenticheremo dei vermi che ci hanno messo in questa situazione.

Compattiamoci ora popolo neroazzurro.

In alto i Cuori Curva Nord!

Con queste parole la Curva Nord ha annunciato di desistere dalla protesta annunciata per la vendita dei biglietti in occasione del derby del prossimo 5 febbraio. La parte più calda del tifo nerazzurro aveva preannunciato uno sciopero del tifo per contestare la possibllità offerta ai vecchi abbonati di acquistare biglietti anche per parenti e/o amici non abbonati, sottraendo così tagliandi preziosi a quei tifosi che seguono la squadra con maggior costanza.

L'Inter potrà dunque contare sull'apporto dei suoi tifosi più appassionati, fatto per niente trascurabile vista l'importanza della posta in palio.

Inter derby Curva nord