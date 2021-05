L'aneddoto su Hakimi: i conti tornano... e sono sorprendenti!

Giornalista di Repubblica, Franco Vanni svela un aneddoto sulla questione Hakimi.

Ecco il pensiero apparso su Twitter: "Se l’Inter cederà Hakimi per 70 mln, avendolo acquistato a 45 (+9 di ingaggio lordo) , è come se lo avesse avuto in prestito gratis per una stagione, incassando 16 mln a scadenza. C’è di peggio. Senza contare la plusvalenza. Dispiacersi è lecito, incazzarsi meno".