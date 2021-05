L'agente di Hakimi: "Non sto parlando con nessun club. Ha un contratto lungo con l'Inter"

Il futuro di Achraf Hakimi è sempre più un mistero. Nelle ultime ore, moltissime testate nazionali hanno praticamente dato per fatto il passaggio dell'esterno marocchino ai francesi del PSG, ma nella giornata odierna è arrivata la smentita del suo agente, Alejandro Camano, intercettato dalla redazione di calciomercato.it. Di seguito le sue parole:

"Al momento non c'è nulla. Hakimi adesso si trova in ritiro con la sua nazionale e io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessun club. Il giocatore ha un contratto di quattro anni con l'Inter: si tratta di un contratto lungo e duraturo. Achraf è il migliore in Europa nella sua posizione, e tutti ne sono consapevoli. Ecco perché se ne discute tanto".