L'agente di Hakimi: "Ha scelto lui l'Inter e vuole vincere con questa maglia"

Hakimi è stato sicuramente il colpo di mercato nerazzurro e, secondo molti addetti ai lavori, il miglior colpo in tutto il mercato europeo. L'agente dell'esterno marocchino, Alejandro Camano, ha concesso un'intervista alla redazione di FcInter1908.it, nella quale ha ripercorso le tappe della trattativa tra il suo assistito e il club nerazzurro. Di seguito le sue parole:

"Hakimi ha scelto personalmente di giocare nell'Inter, è stata una sua decisione. Ausilio mi parlava da tempo della possibilità di portare a Milano il giocatore. Il giocatore è molto felice e vuole vincere tutto con la sua nuova squadra: è estremamente convinto di poter contribuire a riportare l'Inter alla vittoria. A convincerlo è stato il club, il progetto nerazzurro è molto stimolante."

Camano poi ha riservato qualche parola anche su un ex nerazzurro, e suo assistito, Borja Valero: "L'Inter per Borja è stata una tappa importante della sua carriera. Ora è tornato a Firenze, che per lui è casa sua."