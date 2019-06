L'Ag. di Van de Beek svela il motivo della visita a Milano:"In Italia per..."

L'agente di Donny Van de Beek, Guido Albers, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, svelando le reali motivazioni della visita a Milano.

“Il mio entourage si trova in Italia, ma non è previsto alcun incontro con l’Inter. Con Piero Ausilio ho un ottimo rapporto, ma non ho parlato con lui di van de Beek.

I miei collaboratori si trovano in Italia, sono al lavoro per alcuni ragazzi della nostra academy, niente di più e con l’Inter non c’è niente”.