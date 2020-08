Kumbulla Inter, Setti:”Vicino al Napoli a gennaio, è destinato a un top club”

Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato del futuro di Marash Kumbulla. L’albanese si è rivelato come uno dei migliori difensori centrali di questa stagione, attirando l’attenzione di diversi club italiani e stranieri.

La squadra al momento in pole position sarebbe sempre l’Inter, ma attenzione anche alla Juventus e soprattutto alla Lazio. Il presidente del club scaligero nel corso dell’intervista ha svelato che il Napoli durante la sessione invernale di mercato sarebbe stata vicinissima all’acquisto del giocatore, ecco riportate le sue dichiarazioni:

“Kumbulla? A gennaio c'è stato in realtà un forte interesse proprio del Napoli, ma i tempi erano stretti ed il calciatore ha preferito prendersi del tempo per riflettere. E’ stato l’unico motivo per il quale non si è trasferito in azzurro. Ora ci sono diverse squadre su di lui, è un ragazzo di talento destinato ad una carriera da top club".