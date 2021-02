Krunic: "l'Inter non avrebbe vinto contro la Lazio se avessimo battuto lo Spezia"

In vista della sfida di Europa League tra il suo Milan e la Stella Rossa, il centrocampista rossonero, Rade Krunic, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Mozzartsport.com. Tra gli argomenti toccati c'è anche l'imminente derby contro l'Inter di domenica prossima, e naturalmente anche la lotta al vertice con i cugini, che proprio nell'ultimo turno hanno scavalcato in testa alla classifica la compagine rossonera. Di seguito le sue parole:

"Abbiamo parlato dopo lo Spezia ma non so che dire, la squadra non giocava così male da due anni, da quando sono arrivato. Domenica speriamo di giocare un bel derby; sono convinto che l'Inter non avrebbe battuto la Lazio se avessimo vinto la partita di sabato. Non potevano perdere l'occasione di superarci".

Krunic inoltre sembra non avere dubbi su cosa sia più importante, per i rossoneri, tra il campionato e l'Europa League: " Il campionato per noi è più importante, ma faremo del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile in questa competizione europea. Abbiamo tanti buoni giocatori, e ormai siamo abituati al ritmo di due partite a settimana".