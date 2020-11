Kondogbia-Atletico: l'Inter non incasserà nulla. Ecco perché

Pochi giorni fa, l'Atletico Madrid si è assicurato le prestazioni sportive di Geoffrey Kondogbia, prelevato dal Valencia per circa 20 milioni di euro. L'Inter vantava una percentuale del 20% sulla rivendita del giocatore ma non in questo caso: i nerazzurri infatti non incasseranno un centesimo dalla cessione del calciatore francese.

Come spiegato dal giornalista Fabrizio Romano sulla testata calciomercato.com, l'Inter in realtà aveva ottenuto una percentuale del 20% sulla plusvalenza, nel caso in cui il centrocampista fosse stato venduto per una cifra superiore ai 25 milioni di euro.

Avendo dunque ceduto Kondogbia all'Atletico per una cifra inferiore, come detto sopra 20 milioni di euro, il vecchio accordo tra Inter e Valencia risulta nullo. Non una bella notizia per il club meneghino, che sperava di poter incassare qualcosa da questa operazione.