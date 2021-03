Koller: "Lukaku non è fuori posto nella lista con Messi, Lewa e CR7"

Romelu Lukaku sempre più al centro della scena internazionale. L'attaccante belga raccoglie i consensi anche di ex attaccanti di alto livello come Jan Koller, ex punta della Repubblica Ceca e del Borussia Dortmund.

Ecco le parole del gigante ceco a Sudpresse: "Lukaku non è fuori posto nella lista con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski".

Parole importanti, quelle di Koller, che testimoniano la bontà della crescita del centravanti di Anversa e del lavoro fatto su di lui da parte di Antonio Conte, tecnico che lo ha sempre stimato.