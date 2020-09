Kolarov: "Mi trovo bene come centrale di sinistra. Conte fondamentale nella scelta"

Aleksandar Kolarov racconta, nella sua prima intervista da nerazzurro, rilasciata ad Inter TV racconta perchè la sua scelta è stata l'Inter: "È vero che un paio di volte sono stato vicino all’Inter ma finalmente sono riuscito ad arrivare. Per me è stata una scelta facile, quando ho ricevuto la chiamata del Club non ci ho pensato due volte quindi ho accettato volentieri. Tanti giocatori li conoscevo già, abbiamo giocato diverse volte da avversari, quindi avevo già un’impressione molto positiva, non vedo l’ora di incontrarli tutti”.

Anche la presenza sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte è stata fondamentale per la sua scelta: "Sicuramente tanto, lui quando era in Inghilterra ha vinto subito e l’anno scorso, quando è arrivato qui ha cambiato il volto dell’Inter. Mi auguro che potremmo fare bene tutti insieme e provare a vincere”.

Il serbo spiega poi in che ruolo si vede impiegato nello scacchiere nerazzurro: "Ora mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, negli ultimi mesi a Roma ho giocato in questo ruolo ma anche al Manchester City, quindi là mi trovo molto bene e visto che l’Inter ha quasi sempre il possesso della palla mi potrei trovare bene in questa posizione”.

Sicuramente uo dei punti di forza del laterale serbo è la precisione e la potenza nel tiro da fuori che lo hanno reso uno specialista dei calci piazzati, come il suo idolo da bambino Sinisa Mihajlovic: "Sì, ho un tiro potente, poi serve sicuramente tanto allenamento. Io mi alleno sempre, anche in questo. Mihajlovic è sempre stato il mio idolo fin da bambino perché giocava nella Stella Rossa quando ero piccolo, poi magari il destino deciderà che anche io come lui potrei chiudere la mia carriera con la maglia dell’Inter”.

Poi lancia un messaggio ai tifosi nerazzurri: "Sicuramente quello che ho visto negli anni è che sono sempre molto presenti. Visto che la prima giornata non saranno allo stadio, vorrei dire che abbiamo bisogno della loro spinta per fare delle cose importanti anche quest’anno”.

E infine una promessa ed un auspicio per il Derby di Milano che si terrà la quarta giornata, per la precisione sabato 18 ottobre: "Io ho giocato tanti derby a Roma e a Manchester, sicuramente è una partita importantissima e visto che in tante occasioni ho fatto gol mi aspetto di farlo anche in quello di Milano”.