Kolarov Inter, l'agente: "C'è grande soddisfazione. Vecino? Ne parleremo"

C'è veramente tanto entusiasmo in casa Inter per quanto concerne l'acquisto di Aleksandar Kolarov. Tale soddisfazione, trapela anche dall'agente del serbo Alessandro Lucci intercettato fuori dalla sede nerazzurra.

"C'è grande soddisfazione, l'Inter è una grande opportunità". Queste le parole del procuratore che cura gli interessi del nuovo difensore interista che successivamente si è soffermato anche su un altro suo assistito nerazzurro, Matìas Vecino.

L'uruguayano non sembra far parte del nuovo progetto di Antonio Conte, ma su di lui Lucci ha detto che con la dirigenza di Via della Liberazione se ne parlerà più avanti. A riportare le parole è stata la redazione di gianlucadimarzio.com.