Kolarov Inter, il serbo al CONI per la prima parte di visite mediche

Primo giorno da nerazzurro per Aleksandar Kolarov. Il serbo è atterrato intorno alle 14:00 all’aeroporto di Linate con un volo privato proveniente dalla Serbia e si è subito recato in hotel per incontrare il suo agente Alessandro Lucci.

Intorno alle 17.00 è arrivato nella sede milanese del CONI in Via Piranesi, dove ha già sostenuto la prima parte di visite mediche per formalizzare le pratiche legate all'idoneità sportiva.

L’esterno si sottoporrà nella giornata di domani alla seconda parte delle visite mediche all'Humanitas e successivamente firmerà il nuovo contratto che lo legherà al club nerazzurro per una stagione con opzione per il secondo anno legata alle presenze. La Roma dovrebbe incassare circa 1,5 milioni di euro più bonus.