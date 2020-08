Kolarov, Inter ecco un'altra arma per i calci piazzati

Nell'ultima stagione l’Inter di Antonio Conte è stata la squadra che ha segnato più gol di testa in Serie A, addirittura 20. Meglio di chiunque in questa speciale classifica. La squadra nerazzurra è stata la prima nei gol di testa, seconda nei gol da calcio da fermo (se si escludono i rigori): 16 le reti realizzate dall’Inter, come la Juventus.

La società vuole inserire uno specialista nei calci piazzati come Aleksandr Kolarov. Il serbo, sin dai tempi in cui vestiva la maglia della Lazio, ha sempre dimostrato grande qualità nei calci da fermo. Proprio questa qualità farà sicuramente comodo ad una squadra che ha fatto dei calci piazzati un suo punto di forza. Nel '17-18 Kolarov ha fornito ben 13 assist con la maglia della Roma. Non bisogna poi dimenticare come sia bravissimo anche nei calci di punizione diretti. Dal 2017 ha realizzato 5 gol, superato in questa graduatoria solo da Messi con 17 centri.

L'Inter quest'anno, potrà contare fin da inizio campionato anche su Christian Eriksen, altro grandissimo specialista dei calci piazzati, doti che ha già dimostrato da febbraio in maglia nerazzurra. L’Inter avrà pure finalmente a pieno regime Alexis Sanchez, altro giocatore che è mancato molto nella prima metà della scorsa stagione e determinante con i suoi assist ,anche da fermo,nei due mesi post sosta Covid-19. Kolarov, Eriksen e Sanchez: saranno principalmente loro a spartirsi i calci piazzati della prossima stagione con la già enorme pericolosità dell'Inter dai calci da fermo che aumenterà esponenzialmente.