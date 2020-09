Kolarov Inter, Conte lo prova come centrale di sinistra

E' un acquisto che porterà senza dubbio esperienza quello di Aleksandar Kolarov all'Inter. Il serbo è stato acquistato dalla Roma per un milione di euro più 500.000 euro legati a possibili bonus.

Un esborso tutt'altro che esoso che dà Antonio Conte un'alternativa valida per il reparto arretrato. Proprio sull'impiego di Kolarov, a soffermarsi quest'oggi è stata la redazione di Sportmediaset.

Dal tg in onda alle 13:00 su Italia 1 infatti, si apprende che Conte sta provando l'ex Manchester City come terzo centrale di difesa. Insomma, complice anche l'età che avanza e non potendo più garantire tanta corsa sulla fascia, Kolarov verrà utilizzato come vice-Alessandro Bastoni.