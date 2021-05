Klopp dice addio a Wijnaldum: "Perdo un amico, mi mancherà"

Momento molto emozionante anche in casa Liverpool, visto che, oggi, è stata l'ultima partita in magli red di Georgino Wijnaldum che andrà via a parametro zero a giugno.

Il suo attuale allenatore, Jurgen Klopp, ha dato il suo saluto all'olandese: "Per me è emozionante, perdo un amico e mi mancherà molto, ma questo è normale nel calcio".

Klopp ha aggiunto :"So che troverà una piazza grandiosa in qualunque squadra lui giocherà". Il tecnico del Liverpool si lascia andare ad un emozionante addio. Tante squadre sul centrocampista. Su di lui gli occhi anche dell'Inter.