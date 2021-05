Klinsmann: "Lukaku il braccio destro di Conte, e che coppia con Lautaro! Ecco il suo segreto"

L'ex interista Jurgen Klinsmann è il protagonista di un'intervista rilasciata in esclusiva a DAZN, nel corso della quale ha parlato anche di Romelu Lukaku, secondo lui il vero trascinatore di questa Inter. Di seguito le sue parole:

"Lukaku è un grandissimo giocatore, sicuramente uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento. Ha fatto una stagione incredibile: a Milano si trova benissimo, e questo credo sia il suo segreto. Insieme a Lautaro forma una coppia da esempio, hanno trovato soluzioni in attacco riuscendo a combinare molti gol. Tra loro c'è grande sintonia e si vede: sanno sempre dove trovare l'altro in campo."

Ancora su Lukaku: "Romelu è cresciuto tantissimo, e adesso ha assunto ulteriori responsabilità. Quando c'era da accelerare ha trascinato l'Inter con la sua determinazione, in campo ma anche nello spogliatoio. Praticamente è stato il braccio destro di Conte, e da fuori è stato molto bello vedere questo".