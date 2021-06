Kjaer: “Giocheremo per Eriksen. L’unica cosa che conta è che stia bene”

A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Danimarca e Belgio, Simon Kjaer ha mandato un messaggio pubblicate sui profili social della nazionale senese in cui ha commentato quanto accaduto a Christian Eriksen sabato scorso e i momenti difficili vissuti:

“Sono stati giorni molto speciali in cui il calcio non è stato la cosa più importante. Uno shock che siederà in me – e in tutti noi – per sempre! L’unica cosa che conta è che Christian stia bene!! Sono orgoglioso di come abbiamo agito come squadra e di come siamo stati uniti in questo periodo difficile. Sono commosso e profondamente grato per il supporto.

Andiamo in campo contro il Belgio con Christian nel cuore e nella mente. Ci dà una calma che ci permette di concentrarci sul calcio. Giochiamo per Christian, e giochiamo come sempre per tutta la Danimarca. Questa è la motivazione più grande che possiamo ottenere. Come sempre: facciamo del nostro meglio!”