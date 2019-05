Karamoh, parla l'agente: novità importanti sul futuro del francese

Rientro alla base imminente per Yann Karamoh. L'attaccante, dopo un anno di prestito al Bordeaux, è pronto a far ritorno nel capoluogo milanese per svolgere la preparazione estiva con Antonio Conte.

Ne è sicuro Oscar Damiani, l'agente del classe '98, che ai microfoni di Radio Sportiva ha dichiarato: "Karamoh potrebbe iniziare la preparazione con Conte e questo potrebbe essere una cosa positiva per il ragazzo. È molto giovane e vediamo poi se sarà ceduto in prestito".

Insomma, il futuro dell'ex Caen, almeno per il momento, sarà a Milano. Se poi vi si presentaranno offerte irrinunciabili o possibilità di mandare il ragazzo, il club di Corso Vittorio Emanuele valuterà.