Karamoh dice addio al Bordeaux e rivolge lo sguardo al futuro

Yann Karamoh, tramite un esplicito post su Instagram dice praticamente addio al Bordeaux, club nelle cui fila ha militato nel corso della stagione appena conclusasi. Il 20enne ex Caen, attualmente di proprietà dell'Inter ha vissuto al suo ritorno in Francia una stagione probabilmente al di sotto delle aspettative sue e dei due club interessati.

Anche a causa di alcuni comportamenti ritenuti poco consoni e professionali il ragazzo ha vissuto un periodo ad i margini della rosa e dopo essere stato reintegrato non ha avuto molto spazio per mettersi in mostra. In totale ha comunque collezionato 33 presenze con 3 reti e 3 assist all'attivo. Chiusa la parentesi al Bordeaux, il ragazzo deve giustamente guardare avanti, nel suo prossimo futuro, c'è infatti il ritorno all'Inter.

Per il prosieguo della carriera del ragazzo, decisiva sarà la volontà della società nerazzurra. Con Luciano Spalletti al timone è stato deciso di mandare il ragazzo a farsi le ossa. Ma se la società nerazzurra dovesse decidere di cambiare guida tecnica, gli scenari potrebbero essere differenti. In passato l'esterno era stato indicato come possibile pedina di scambio in un ipotetico affare Chiesa, ma un nuovo tecnico potrebbe anche decidere di dare una chance al talentuoso attaccante di origini ivoriane.



.