Juventus, violate le norme anti Covid. Pronte le sanzioni

Come riportato da La Stampa, i carabinieri di Torino hanno interrotto nella serata di ieri un festino nella villa di Weston McKennie. All’interno dell'abitazione erano presenti circa 20 persone, tra cui anche due suoi compagni di squadra Dybala e Arthur Melo.

I carabinieri sono intervenuti verso le 23:30 di ieri sera in seguito alle chiamate dei vicini, disturbati dopo l’orario del coprifuoco dal rumore della festa che viola le regole della zona rossa e le disposizioni anti Covid. I giocatori dovranno essere sottoposti tutti a controlli per poter giocare il derby di sabato in sicurezza.

Brutta tegola per la Juventus a soli due giorni dal derby con il Torino e in un momento molto complicato per i bianconeri. Stando a quanto riporta Romeo Agresti, la dirigenza sembrerebbe intenzionata a multare i tre giocatori.