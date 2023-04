Juventus, stasera sfida all’Inter: i convocati. C’è una grave perdita per Allegri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/04/2023

Juventus, stasera i bianconeri sfidano l’Inter per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Una partita che non ha bisogno di presentazioni. Una sfida che rappresenta molto per il nostro calcio e che, si spera, lascerà parlare solo il campo, rispetto alle recenti polemiche. Inter-Juventus rappresenta una gara di cartello per il nostro calcio e anche stasera sono tanti i temi in merito.

Una squadra, quella bianconera, ferita dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Napoli. Quella nerazzurra, invece, cerca di raggiungere la finale di Coppa Italia dopo essere riuscita a vincere, finalmente, anche in campionato contro l’Empoli. Di seguito, come riportato dal sito ufficiale della società bianconera, la lista dei convocati di Massimiliano Allegri, con un’assenza importante come quella di Dusan Vlahovic, oltre allo squalificato Cuadrado.

Ecco chi partirà per Milano: 1 Szczesny; 2 De Sciglio; 3 Bremer; 5 Locatelli; 6 Danilo; 7 Chiesa; 10 Pogba; 12 Alex Sandro; 14 Milik; 15 Gatti; 17 Kostić; 19 Bonucci; 20 Miretti; 22 Di María; 23 Pinsoglio; 24 Rugani; 25 Rabiot; 30 Soulé Malvano; 32 Paredes; 36 Perin; 43 Iling-Junior; 44 Fagioli