Juventus sotto choc: baby talento stroncato a 17 anni

JUVENTUS - La notizia, pessima, è arrivata da Torino nelle scorse ore. E se il concetto di morte è sempre doloroso, esso assume contorni ancora più sconfortanti se riguardano un giovane nemmeno maggiorenne. Bryan Dodien, 17enne promessa della cantera della Juventus, è morto. Tuttosport spiega l'accaduto: "La storia della 17enne promessa del settore giovanile della Juve aveva commosso tutti, compreso Pogba che gli dedicò il gol siglato al Torino in Coppa Italia. Sei anni fa gli venne diagnosticato un tumore che lo costrinse ad allontanarsi per molto tempo dai campi di gioco, poi la guarigione e l’esordio con l’Under 15 nella gara contro il Bologna. Ma oggi è arrivato il più tragico degli epiloghi".

La Juve ha così comunicato il decesso: “La Juventus si stringe nel dolore con la famiglia di Bryan Dodien".

Da Alvaro Morata a Paul Pogba, tanti i messaggi di affetto per lo sfortunato ragazzo. Proprio il francese, ora al Manchester United, ha rimarcato affettuosamente e - con commozione - su Instagram il legame: "La notizia più triste. I miei pensieri e le mie preghiere per tutti i tuoi cari. Perdere una persona amata non è mai facile, non ti dimenticherò mai. Hai lottato tanto e sei stato forte, un esempio per tutti. Ciao, piccolo amico mio. RIP Bryan, ci mancherai".