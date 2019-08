Juventus: scudetto 2006, ennesima batosta giudiziaria

La Juventus non è ancora stanca di frequentare le aule dei Tribunali per le vicende di Calciopoli ma i risultati sono sempre gli stessi. E' di pochi minuti fa la notizia dell'ennesima batosta giudiziaria subita dal club bianconero.

Questo il lancio dell' Agenzia Ansa "La Corte federale d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Juventus contro "la reiezione dell'istanza di sospensione e la declaratoria dell'inammissibilità" pronunciate lo scorso luglio dal Tribunale federale nazionale. Al giudice di primo grado si era rivolto il club bianconero per ottenere l'annullamento della delibera con cui il Consiglio federale Figc, nel 2011, aveva dichiarato la mancanza di presupposti giuridici per la revoca dello scudetto 2006 all'Inter."

Si attendono sviluppi sulle prossime iniziative giudiziarie bianconere, laddove fosse rimasto ancora qualche organo giudiziario non ancora adito.