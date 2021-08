Juventus, Ronaldo non si allena e spinge per la cessione: la situazione

Ore decisive per la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester City. Il portoghese ha comunicato alla società la sua intenzione di andare via e starebbe spingendo per l’addio. Jorge Mendes, agente del giocatore, sarebbe al lavoro con la dirigenza juventina per facilitare e velocizzare la cessione del suo assistito.

Al momento ci sarebbe ancora una piccola distanza per il prezzo del cartellino e le parti starebbero limando gli ultimi dettagli. La Juventus ha ribadito all’agente di Ronaldo di non essere disposta a liberarlo a costo zero e di voler incassare almeno una trentina di milioni per evitare una minusvalenza a bilancio.

Il portoghese, intanto, è già pronto a salutare Torino e nella giornata di ieri avrebbe già svuotato il suo armadietto. Come riportato da Sky Sport, Cristiano Ronaldo si è recato regolarmente alla Continassa in mattinata, ma non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto della squadra. Il giocatore ha semplicemente salutato Massimiliano Allegri, lo staff bianconero e i suoi ormai ex compagni per poi lasciare il centro sportivo dopo una quarantina di minuti a bordo della sua auto. Il suo futuro sembrerebbe essere già scritto, adesso bisognerà soltanto aspettare l’intesa definitiva tra i club e la conseguente ufficialità del suo trasferimento al Manchester City.