Juventus, la probabile formazione contro l'Inter: due assenze pesanti

La Juventus, all'Allianz Stadium, dovrà difendere il vantaggio maturato a San Siro durante la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter.

Andrea Pirlo dovrà però fare a meno di Arthur, per lui ancora qualche linea di febbre e di Alvaro Morata. Il centrocampista brasiliano è stato importantissimo in fase d'impostazione contro la Roma, e un'assenza di questo calibro potrebbe pesare tantissimo contro un centrocampo organizzato come quello dell'Inter, come si è anche visto nelle due gare precedenti.

In porta riconfermato Buffon, così come il terzetto Cuadrado, Demiral e De Ligt. Si rivedrà Danilo, che agirà al posto di Alex Sandro. A centrocampo McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa, mentre a supporto di Ronaldo ci sarà Kulusevski.

La probabile formazione dei bianconeri

JUVENTUS (4-4-2) : Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo