Juventus ko, Pirlo: "Scudetto? Continuiamo a crederci"

Andrea Pirlo non vuole mollare, neanche dopo il pesantissimo ko della sua Juventus, che questo pomeriggio è caduta in casa contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Al termine dell'incontro, il tecnico dei bianconeri ha parlato ai microfoni di Sky Sport, confermando l'obiettivo stagionale della sua squadra. Le sue parole:

"Troppa pressione quest'oggi? No, c'era solo la voglia di vincere, pur sapendo che il Benevento è una squadra che si difende bene e che ti costringe a giocare male. Non era questo il tipo di gara che dovevamo fare, abbiamo sbagliato nell'atteggiamento. Avevamo l'occasione di accorciare la classifica, ma non è andata così. Dopo la sosta dovremo riflettere bene su tutto".

Pirlo parla anche delle ambizioni scudetto della sua squadra: "Scudetto? Noi dobbiamo continuare a crederci e restare lì fino alla fine. L'obiettivo non cambia, ma dobbiamo cambiare la testa. La maglia della Juventus va sempre onorata, serve un atteggiamento diverso in queste partite".