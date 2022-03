Juventus-Inter, Zakaria lancia la sfida ai nerazzurri: le sue parole

Juventus-Inter, Zakaria lancia la sfida ai nerazzurri.

Il centrocampista della squadra bianconera, arrivato durante il mercato di gennaio, molto probabilmente sarà uno dei protagonisti del derby d'Italia del prossimo 3 aprile all'Allianz Stadium, in una partita che, oltre all'importanza che già riveste per di per sè, è ulteriormente arricchita dall'essere un crocevia molto importante per quanto concerne la lotta scudetto, soprattutto perchè gli uomini di Allegri vi sono rientrati ed una eventuale vittoria potrebbe rilanciarli in maniera pressocchè definitiva.

Dal lato della squadra bianconera, per l'appunto, Zakaria è stato intervistato da Dazn e, dopo essersi infortunato contro l'Empoli, con uno stop che lo ha tenuto fuori per oltre un mese, ha confermato di stare molto meglio e di essere pronto ad affrontare l'Inter. Non solo la sua condizione, ma anche la consapevolezza che si tratta di una partita molto importante, tanto da ammettere di 'non aver bisogno che mi si spieghi l'importanza della partita' e che 'faremo di tutto per vincere'.

Insomma, la Juventus al tricolore ci crede eccome, con una rimonta che avrebbe del clamoroso. Vedremo come se la caverà la squadra di Inzaghi che non attraversa un buon momento nè dal punto di vista delle prestazioni - con alcuni dei suoi uomini migliori non in perfette condizioni -, ma soprattutto dal punto di vista dei risultati che, fino ad ora, hanno permesso a Napoli e Milan di sorpassarla e alla stessa Juventus di avvicinarsi in maniera importante. Domenica sarà una sfida decisiva, in uno stadio che all'Inter non porta particolare fortuna.