Juventus-Inter, un solo dubbio per Allegri: la probabile bianconera

Juventus-Inter, mancano poco più di 24 ore alla finalissima di Coppa Italia che assegnerà il secondo trofeo stagionale.

Massimiliano Allegri sarebbe ancora alle prese con un grande dubbio di formazione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il dubbio del tecnico juventino sarebbe prettamente tattico: ovvero se schierare il solito 4-3-3 con il tridente Morata, Vlahovic e Cuadrado oppure il 4-2-3-1 con Dybala, reduce da un ottima prestazione contro il Genoa, sulla trequarti. In porta ci sarà Szczesny con De Ligt e Chiellini coppia centrale di difesa. Sulle fasce Danilo e Alex Sandro. Scelte quasi obbligate in mediana con Zakaria e Rabiot. In dubbio Locatelli e McKennie, l’ex Sassuolo potrebbe tornare almeno per la panchina, mentre l’americano potrebbe restare fuori dalla lista dei convocati.

I nerazzurri, invece, dovrebbero scendere in campo con il solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In mediana Brozovic con Barella e Calhanoglu ai suoi lati, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries e Perisic. In attacco Dzeko favorito su Correa al fianco di Lautaro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.