Juventus-Inter, scintille tra Agnelli e Conte! Parole pesanti del presidente bianconero

Tensione alle stelle al termine del match di Coppa Italia tra Juventus e Inter, con il presidente juventino, Andrea Agnelli, che sembra aver rivolto parole pesanti all'indirizzo di Antonio Conte.

Il labiale del numero uno bianconero lascia poco spazio alla fantasia e lo stesso Conte, interrogato in merito dai microfoni di Rai Sport, ha così risposto: "Le persone della Juventus dovrebbero dire la verità. Il quarto uomo ha visto cos'è successo per tutta la partita, bisognerebbe essere più educati e ci vorrebbe più rispetto per chi lavora".

Da capire adesso cosa ha effettivamente sentito il quarto uomo, chiamato in causa da Conte, e se ci sono gli estremi per un'indagine più approfondita.