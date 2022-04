Juventus Inter probabili formazioni, un solo dubbio per Inzaghi

Juventus Inter partirà tra circa 6 ore.

La temperatura è già alle stelle, la posta in palio alta con le altre pretendenti per lo scudetto (Milan e Napoli su tutte) che seguiranno la gara con estremo interesse. Per la conquista finale del titolo, nonostante a guidare la classifica sia attualmente la squadra allenata da Stefano Pioli, è ancora tutto aperto. Per questo motivo, ciascuna compagine cercherà di dare il massimo per riuscire ad ottenere il massimo risultato. A riguardo, la redazione di Sportmediaset durante la versione XXL del proprio tg in onda la domenica ad ora di pranzo ha fatto il punto sulle probabili formazioni partendo dai padroni di casa.

Massimiliano Allegri con ogni probabilità opterà per il solito 4-2-3-1 con Szczesny tra i pali e con il quartetto di difesa composto da Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. In mediana al fianco di Locatelli si rivedrà Zakaria, mentre alle spalle dell'unica punta Vlahovic agiranno Morata (in vantaggio su Bernardeschi), Dybala e Cuadrado.

Per quanto concerne i campioni d'Italia in carica, Sportmediaset fa sapere che Simone Inzaghi si schiererà con il consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali e un trio di difesa ancora da definire. Nel caso in cui dovesse recuperare De Vrij, l'olandese si posizionerebbe al centro della difesa affiancato da Bastoni e Skriniar. In caso contrario, in mezzo si andrebbe a piazzare Skriniar con D'Ambrosio alla sua destra e Bastoni sul centro-sinistra. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Perisic, con Barella e Calhanoglu a spalleggiare il play-maker Brozovic (il croato ha smaltito le noie fisiche e ci sarà) e con il tandem d'attacco formato da Dzeko e Lautaro.